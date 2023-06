FI: Sgarbi, ora serve una forza nuova

"Gli eredi di Silvio Berlusconi in Forza Italia erano talmente dipendenti da non essere indipendenti: ora serve una forza nuova": di questo è convinto Vittorio Sgarb che parla di "un'area come quella creata da Macron fra sinistra e destra". "A novant'anni, mi disse pensando elezioni del 2026, non posso fare io il capolista" e per questo pensava a un "partito repubblicano". Alle Europee "occorrerà presentare un'area nuova con Forza Italia, o da sola si schianta", un'area "dove ci può essere Renzi, ci posso essere io, ci può essere Cairo".