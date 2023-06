Proposta di legge sulla partecipazione, consiglio Cisl

La Cisl Torino-Canavese riunisce in forma seminariale giovedì 15 giugno, dalle 9 alle 13, presso l'Aula Magna del Liceo Statale Regina Margherita, a Torino, il Consiglio generale della Cisl Torino-Canavese, allargato a delegati, rsu e operatori delle federazioni territoriali per approfondire il tema della partecipazione al lavoro. All'incontro, moderato dal segretario organizzativo della Cisl territoriale, Davide Provenzano, saranno presenti il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco, il presidente di Adapt e di Aiwa (Associazione italiana welfare aziendale), Emmanuele Massagli, il segretario generale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris, e il segretario confederale Cisl, Giorgio Graziani. "Dopo il lancio nazionale dell'1giugno a Roma e del 12 giugno in Piemonte della raccolta firme a sostegno della nostra proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione - spiega Lo Bianco - abbiamo deciso di approfondire i contenuti della proposta Cisl con chi ha lavorato alla stesura del testo e con la nostra segreteria confederale che ha dato vita a questa forte iniziativa sindacale sul ruolo della partecipazione dei lavoratori nei consigli di sorveglianza e nei consigli di amministrazione delle imprese. Oltre a una partecipazione gestionale, la nostra iniziativa punta a una partecipazione finanziaria (distribuzione degli utili ai lavoratori e l'accesso contrattuale dei dipendenti a piani di azionariato diffuso), organizzativa (meccanismo premiale per le imprese che coinvolgono i lavoratori in progetti innovativi) e consultiva (il diritto delle rappresentanze sindacali a essere consultati in via preventiva e obbligatoria)".