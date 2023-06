Nove arrestati tra Napoli e Torino per truffe agli anziani

Nove arrestati tra Napoli e Torino per truffe agli anziani. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e del Comando Provinciale di Torino, hanno arrestato 9 napoletani gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di persone anziane.