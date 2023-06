Torino, sviluppo economico e sociale nei progetti delle Pmi

Contribuire all'evoluzione del territorio verso un modello economico più giusto, sostenibile e resiliente, proponendo uno strumento di sostegno finanziario per aumentare la capacità delle micro e piccole imprese del territorio di generare, attraverso la propria attività for profit, impatti socialmente desiderabili. È l'obiettivo di InnoSocialMetro, la misura proposta dalla Città metropolitana di Torino che ha avviato la prima fase rivolta in particolare a chi vorrà proporsi come soggetto attuatore e accompagnare le imprese nel percorso di sviluppo dei loro progetti. "È compito strategico delle Città metropolitane promuovere lo sviluppo dei territori - dice la consigliera delegata alle Attività produttive, Sonia Cambursano -e con questa inziativa vogliamo incentivare progetti di micro e piccole imprese che abbiamo ricadute positive e misurabili sull'innovazione sociale, per esempio salvaguardia dell'occupazione, rigenerazione urbana, sostenibilità ecologica e turismo sostenibile". "La società è una - aggiunge la consigliera alle Politiche sociali, Valentina Cera - per questo è importante che sviluppo economico e innovazione sociale si fondano per realizzare una società inclusiva".