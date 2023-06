Monchiero alla guida di Piemonte Land Of wine

Francesco Monchiero, presidente del Consorzio Tutela Roero, è il nuovo presidente di Piemonte Land of Wine. Classe 1975, è enologo e produttore vitivinicolo. Con Francesco Monchiero sono stati eletti anche due vicepresidenti: Stefano Ricagno, anche vicepresidente senior del Consorzio dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti in rappresentanza dei Consorzi più grandi, e Andrea Fontana, a capo del Consorzio tutela dei Nebbioli dell'Alto Piemonte, a rappresentare gli enti consortili meno articolati. "Sono onorato di essere stato eletto presidente di Piemonte Land con il voto di tutti i Consorzi. È un segno di unità e un prezioso strumento per il futuro del vino piemontese", commenta Monchiero.