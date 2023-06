ECONOMIA DOMESTICA

Egea: A2a si sfila, offerta di Iren.

La procura conferma: 4 indagati

Nel piano messo a punto dal presidente Dal Fabbro coinvolte alcune banche creditrici dell'azienda albese. Resta in campo anche il fondo Davidson Kempner Capital. Avviso di garanzia per il numero uno della società albese Carini e altri tre manager

Colpo di scena nella vicenda Egea. Mezz’ora prima dell’apertura delle proposte per l'acquisizione della maggioranza della società albese, A2a ha comunicato la rinuncia alla gara, al contrario invece di Iren che ha presentato la propria offerta formale, non vincolante. Sul tavolo del notaio albese Marco Stra sarebbe anche giunta l’offerta del fondo Dk (Davidson Kempner Capital). Secondo indiscrezioni milanesi la forza del piano elaborato dalla multiutility guidata da Luca Dal Fabbro consisterebbe nel coinvolgimento delle banche, alcune di esse creditrici di Egea, che “accompagnerebbero” Iren per tre anni nell’opera di salvataggio, valorizzando gli assest e salvaguardando l’occupazione.

La decisione di A2a – motivata in una nota stringata (“non ravvisa le condizioni per presentare alcuna offerta”) – è probabilmente dovuta all’inchiesta che coinvolge i vertici di Egea, anche se fonti ufficiose dell’azienda albese negano che possano esserci rilievi tali da inficiare l’operazione di cessione e, anzi, si starebbe vagliando addirittura l’ipotesi di contestare al gruppo bresciano comportamenti che potrebbero ravvisare la turbativa d’asta, avendo comunicato la loro rinuncia a procedura ancora aperta. Va ricordato, infatti, che A2a ha goduto di un lungo periodo di trattative in esclusiva, salvo poi rinunciarvi e facendo così rientrare nella partita anche altri concorrenti. A prendere prontamente la palla al balzo è stata soprattutto Iren che, nonostante la difficile contingenza dovuta all'uscita dell'ad Gianni Armani, è riuscita a rientrare in gioco grazie alla prontezza del presidente Dal Fabbro e della prima linea del gruppo.

In ogni caso, dopo la notizia del blitz di ieri della Guardia di Finanza, anticipata dallo Spiffero, è oggi il procuratore della Repubblica di Asti, Biagio Mazzeo, a confermare l’inchiesta sulla multiutility di Alba nella quale ci sono quattro indagati, tra cui il numero uno PierPaolo Carini,con l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali. Nell’ambito dell’indagine coordinata dalla procura di Asti, ieri – spiega la nota – “i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale, locale, informatica, e a sequestro nella sede legale e amministrativa di Egea (Ente gestione energia e ambiente spa), holding societaria operante nei settori dell’energia e dell’ambiente”. Sempre ieri è stata notificata un’informazione di garanzia nei confronti di 4 indagati per false comunicazioni sociali. La documentazione contabile e societaria acquisita, anche su supporti informatici – conclude la nota del procuratore Mazzeo – “è al momento al vaglio degli inquirenti”. Da tempo Egea soffre una crisi di liquidità e la vendita della maggioranza è considerata l’unica via di uscita per salvare la multiutility, fondata nel 1956 con il nome di “Esercizio gas e affini” e cresciuta nel tempo arrivando a erogare 28 tipi di servizi differenti e a raggiungere un fatturato annuo del gruppo superiore al miliardo di euro.