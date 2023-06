SANITÀ

Regina Margherita, autonomia a rischio. Sul futuro polo pediatrico debiti per 30 milioni

Lo scorporo dalla Città della Salute comporterà il "trasferimento" di parte del disequilibrio finanziario. Dalle Molinette tensione e tentativi di inserire nel "pacchetto" anche il Sant'Anna. In Regione il progetto della troika. Gli spazi per un recupero della mobilità

Quando nascerà, il primo gennaio del prossimo anno, la nuova azienda ospedaliera Regina Margherita sarà già gravata di un fardello di debiti che potrebbe arrivare a pesare più di 25 milioni di euro, attorno ai 30. Sempre che, nel frattempo, non si decida di fare marcia indietro e rivedere i piani. È quanto emerge dal progetto di scorporo del polo pediatrico dalla Città della Salute elaborato dalla troika, formalmente definito collegio tecnico, incaricata lo scorso gennaio dalla Regione Piemonte e composta da Franca Fagioli direttrice dell’oncologia pediatrica, anima e motore dell’ospedale infantile, dalla direttrice sanitaria Silvana Barbaro e dall’attuale direttore generale dell’Aso di Alessandria Valter Alpe, riconosciuto tra i massimi esperti di questioni amministrative e gestionali nell’ambito del sistema sanitario piemontese, secondo i rumors interessato a guidare la futura azienda.

Non proprio una sorpresa, quel rosso nella previsione dei conti della futura azienda, se si considera il disavanzo ben superiore ai cento milioni della Città della Salute di cui il Regina Margherita è tuttora parte. Ma proprio sul modo e sulle conseguenze, soprattutto finanziarie, del distacco del Regina Margherita e della trasformazione in azienda autonoma deciso nei mesi scorsi dalla Regione si registrano segnali sempre più forti e altrettanto critici dai piani alti delle Molinette (e non solo).

Il tema del disequilibrio finanziario, così come della sua ripartizione e di quella degli interventi per ridurlo, entra prepotentemente, anche se in maniera non (ancora) formale, nell’iter avviato per rendere autonoma l’eccellenza pediatrica torinese. A partire dall'analisi del documento prodotto dai tre alti dirigenti, si dovrà arrivare a un atto della giunta, a sua volta propedeutico al passaggio in aula di quello che a tutti gli effetti è un importante atto di programmazione sanitaria e che, come tale, deve avere il viatico dell’assemblea di Palazzo Lascaris: commissione e aula. Tutto in meno di sei mesi.

Se il distacco piace assai poco, sioprattutto per le modalità, all’azienda madre moltre preoccupazioni iniziano a diffondersi anche tra le forze politiche e gli addetti ai lavori. Il problema del disequilibrio finanziario che il Regina Margherita si trascinerà dietro nel suo futuro percorso autonomo, certamente esiste ed è pesante. Bocche cucite nella troika, ma quel che si riesce a comprendere dal loro lavoro approdato al venticinquesimo piano del grattacielo, rimanda a “una situazione in divenire” come premessa delle successive analisi, ma altrettanto conferma come il disavanzo abbia “origini lontane, che rimandano a quando il Regina Margherita e altri ospedali vennero accorpati nella Città della Salute”.

Proprio questa premessa pare la risposta a critiche e inquietudini. “Quando si procede allo scorporo si evidenzia ciò che esisteva già dieci anni fa nei conti”, il ragionamento che emergerebbe dalla troika, con la conseguente presa d’atto che l’autonomia dell’ospedale pediatrico non aumenterà il disequilibrio, semplicemente assegnerà la parte che lo riguarda al Regina Margherita e il resto in capo all’azienda diretta da Giovanni La Valle. Da lì, dal vertice della Città della Salute, verrebbe rilanciata l’ipotesi di unire nello scorporo e nella futura azienda autonoma anche l’ospedale Sant’Anna, vecchia idea ben presto liquidata. In tal modo, si sistiene, si compenserebbero col Sant’Anna i ridotti introiti del Regina Margherita derivanti da un mancato aggiornamento del tariffario e dalle Drg, ovvero i pagamenti per le prestazioni fornite. Problema che il comitato tecnico ha certamente sottolineato nel dossier, ma che a quanto risulta potrebbe trovare parziale soluzione non solo nell’auspicata revisione nazionale delle tariffe, ma ancor prima in un recupero della mobilità passiva che il futuro Regina Margherita, in sinergia con l’infantile Cesare Arrigo di Alessandria e come vertice di una rete pediatrica regionale, potrebbe attivare grazie proprio alla sua autonomia.

Sempre stando alle valutazioni contenute nello studio effettuato dalla troika e al necessario cambiamento di marcia tradotto nel burocratese efficientamento (con revisione di contratti in essere e sinergie con la stessa Città della Salute per alcuni servizi), non si esclude una iniezione di risorse "fresche" da parte della Regione o di altri enti: solo così, afferma chi sta seguendo il dossier, si potrà abbassare il peso del fardello con cui nascerà la nuova azienda ospedaliera.