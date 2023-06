Processo Ream: Appendino dopo l'assoluzione, è un bel giorno

"Oggi è un bel giorno perché la giustizia ha confermato definitivamente ciò che ho sempre sostenuto, difendendomi nel processo e non dal processo: non ci fu alcun falso su nessun bilancio. La mia condotta, da sindaca, rappresentante delle Istituzioni e dei cittadini, è sempre stata corretta e cristallina". Così con un post su Facebook l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, oggi parlamentare del M5s commenta l'assoluzione definitiva sul caso Ream. "Oggi è un bel giorno perché quel processo, iniziato su un esposto di natura politica, ha dimostrato che le accuse erano totalmente infondate - continua Appendino - . Oggi è un bel giorno perché sento ancora più forte la vicinanza di tutte quelle persone che in me hanno sempre creduto".