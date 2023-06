Aumentano in Piemonte le truffe con il finto trading on-line

Sono in aumento il fenomeni dei falsi investimenti da trading on line in Piemonte. "Nei primi 5 mesi dell'anno sono state 84 le denunce presentate nel territorio torinese per la somma di circa 2,6 milioni di euro frodati (nel Piemonte a fronte di 146 denunce la somma totale supera i 4 milioni di euro frodati) e ovviamente questi dati rilevati dal nostro osservatorio rappresentano solo la punta dell'iceberg", spiegano dalla polizia postale per il Piemonte e Valle D'Aosta. Dalle ultime indagini compiute è stato riscontrato un notevole incremento del numero di portali online truffaldini che propongono investimenti redditizi con costi di ingresso in apparenza irrisori e rendimenti enormi riscontrabili anche nel medio e breve termine. A livello nazionale sono stati 3.057 i casi trattati nel 2022 per frode da trading online (+85 % rispetto al 2021) con 93.387.115,00 di euro sottratti; nel 2021 furono "solo" 46.672.791 gli euro sottratti con 1.652 casi trattati. Il falso trading on line è diventato la truffa on line più redditizia seguita dalla truffa sulle piattaforme e-commerce e dalle cosiddette "truffe sentimentali".