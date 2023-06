Torino: 29 furti in 10 scuole, 5 arresti

Hanno messo a segno 29 furti in 10 scuole: in 5 sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Venaria Reale, in provincia di Torino, all'esito dell'indagine 'Divina commedia'. Gli arrestati, di età compresa tra i 19 e i 38 anni, sono italiani residenti a Venaria Reale, con precedenti di polizia.Dalle indagini è emerso che i 5(3 in carcere, 2 ai domiciliari), hanno messo a segno i furti tra il dicembre 2021 e aprile 2022. Nelle scuole hanno rubato una trentina di tablet utilizzati per la didattica a distanza, vario materiale informatico e denaro contante contenuto nei distributori automatici di snack e bevande per un valore complessivo di circa 5mila euro. A loro carico anche l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione di un venticinquenne venariese commesso la notte del 29 ottobre 2022 oltre a detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio accertati dal mese di dicembre 2021 al dicembre 2022.