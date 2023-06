Povertà: Ufficio Pio, nel 2022 +10% le persone aiutate a Torino

Nel 2022 gli 8 programmi dell'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo hanno coinvolto 15.630 persone, il 10% in più rispetto all'anno precedente, la metà delle quali della zona Torino nord, e sono state realizzate 17.841 azioni, con un aumento del 24%, per un investimento complessivo di 9 milioni. Sono i dati del bilancio sociale 2022 della fondazione che ha concentrato le sue azioni in particolare sui diritti e le fasce più giovani, servizi educativi e prima infanzia, "rimodellando alcuni programmi - spiega il presidente, Marco Sisti - per raggiungere sempre più persone, in particolare famiglie con minori, per intervenire sulle cause strutturali delle disuguaglianze più che fare interventi puramente assistenziali". 'Traguardi', il principale intervento di contrasto alla povertà, ha visto l'ingresso di 636 famiglie con almeno un figlio fra gli zero e i due anni, con un aumento del 31% dei bimbi del programma iscritti all'asilo nido e 500 famiglie partecipanti a un corso di sensibilizzazione e informazione sui diritti. Saliti a 200 i posti disponibili del programma 'Will' che sostiene per sei anni le spese di formazione dei bimbi di quinta elementare, mentre sono state 777, due volte e mezza il numero del 2021, le persone coinvolte nel programma 'DigitAll'. Un impegno unito a quello verso le persone in situazioni di particolare fragilità, come i 42 detenuti a fine pena inseriti nel mondo del lavoro. "L'Ufficio Pio - sottolinea il segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi - ha la capacità di guardare alle disuguaglianza, ai cambiamenti sociali, al rafforzamento delle competenze per dare risposte e darle in modo pensato. Risposte non solo emergenziali ma ragionando sulle cause, individuando ad esempio il tema educativo come leva per sconfiggere la spirale della povertà e della sua trasmissione fra generazioni".