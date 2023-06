Ream: Russi (M5s), Lo Russo chieda scusa

"La Corte di Cassazione si è pronunciata: Chiara Appendino è definitivamente assolta nel processo Ream. Non ci fu alcun falso in bilancio, al contrario di quanto sosteneva Lo Russo, autore dell'esposto in procura che diede il via al processo, che fu poi cavalcato politicamente e mediaticamente dal Pd. Ora chieda scusa". Così, all'indomani della sentenza dei giudici romani, il capogruppo M5s in Comune, Andrea Russi. "Chiara - dice - fu condannata in primo grado prima delle elezioni del 2021 e per questo non si ricandidò comunicando la decisione in un video. L'assoluzione in appello arrivò dopo le elezioni che vinse Lo Russo che, nei fatti, si spianò la strada per fare fuori la sua principale avversaria elettorale, la sindaca uscente. Questi sono fatti, non opinioni", accusa l'esponente 5 Stelle. "Per non parlare del danno morale di chi ha affrontato sei anni di calvario", aggiunge chiedendosi "cosa dovrebbe fare, oggi, Lo Russo? Il buonsenso e la buona educazione gli imporrebbero di chiedere pubblicamente scusa ad Appendino, Rolando e Giordana, al M5s e, soprattutto ai torinesi. Ma saper chiedere scusa - conclude richiede umiltà, responsabilità, sincerità e soprattutto, coraggio".