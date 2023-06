RETROSCENA

Cave, un solco nel centrodestra.

In Regione duello tra assessori

Il forzitaliota Tronzano va incontro agli operatori del settore e triplica i volumi estraibili ma il collega leghista Marnati, titolare dell'Ambiente, boccia il piano e lo costringe a rivederlo. Terreno fertile per l'opposizione. Rossi (Pd): "Nessuna tutela ambientale"

Toccato il fondo il Piemonte si è messo a scavare. Dopo lo stop del Consiglio regionale all’insediamento di una nuova cava di argilla a Druento (zona Misterletta), sul tavolo dell’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano sono piombate anche le 93 pagine della Valutazione ambientale strategica (Vas) che boccia senza appello il suo piano sulle attività estrattive (Prae). Troppo permissivo e poco attento alla tutela ambientale e al consumo del suolo secondo i tecnici di un altro assessorato, quello all’Ambiente di Matteo Marnati. Per esempio a fronte di un fabbisogno stimato, per i prossimi dieci anni, di 63 milioni di metri cubi di sabbia e ghiaia, il Prae approvato dalla Regione rende “autorizzabili” volumi per 101 milioni di metri cubi. E dire che già nella stima l’assessore si era tenuto piuttosto largo, incrementando del 15 percento i volumi estratti nei dieci anni precedenti. Non solo: ai 101 milioni di metri cubi concessi vanno aggiunti anche quelli già autorizzati precedentemente al Prae, facendoli così lievitare ulteriormente.

In Commissione il consigliere Pd Mimmo Rossi, primo firmatario della legge sulle cave approvata nella passata amministrazione, ha attaccato giunta e maggioranza denunciando “scarsa attenzione alle richieste degli enti locali a fronte di una forte attenzione alle richieste degli operatori di settore, volumi autorizzabili sovrastimati rispetto al fabbisogno previsto, nessuna coerenza con il problema della crisi ecologica, consumo di suolo indiscriminato, scarso raccordo con il piano paesaggistico e riferimenti insufficienti al tema dell’ economia circolare”. Perplessità confermate dalla Vas secondo cui “il Piano non tiene in considerazione la Strategia regionale di sviluppo sostenibile” approvata lo scorso anno e che “dovrebbe essere punto di riferimento per la pianificazione e programmazione regionale, né la redigenda strategia sul cambiamento climatico, nonostante il consumo di suolo e gli impatti su ecosistemi e servizi ecosistemici possano essere importanti in questo settore”.Manca inoltre “un’analisi dettagliata volta a verificare gli impatti ambientali delle previsioni e le possibili interferenze con aree sensibili”.

Sin dall’inizio della legislatura Tronzano ha impostato la sua azione politica promuovendo una sorta di deregulation, nell’ambito di molti settori, dal gioco d’azzardo alle attività estrattive, attirandosi critiche e sospetti di contiguità con gli esigenti operatori di questi settori. Lui riconduce tutto alla sua visione “liberale” del mercato, con l’obiettivo di ridurre i paletti del pubblico per dare maggior impulso allo sviluppo economico generato da quelle attività. In questo caso però la mancata attenzione nei confronti della salvaguardia ambientale ha portato a una lunga serie di censure contenute nella Vas secondo cui il piano “non tiene in conto degli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, ma anche delle possibili interferenze che le attività di cava possono avere sulla salute o interessi primari delle popolazioni insediate”. Secondo Rossi, con il piano di Tronzano la giunta incrementa i volumi e consente alle imprese di “estrarre materiali in quantità più di tre volte superiori a quelle degli ultimi dieci anni”. Le stime del Pd parlano di un fabbisogno complessivo, tenendo conto di aggregati (sabbia e ghiaia), materiale industriale e pietre ornamentali, stimato in 96 milioni di metri cubi che, attraverso questo Prae, salgono a complessivi 306 milioni.

Ora il Prae, che è già stato adottato dalla giunta, dovrà essere modificato tenendo conto delle osservazioni contenute nella Vas per poi tornare in giunta entro la fine dell’anno. A quel punto potrà approdare in aula per l’approvazione definitiva. Ce la farà entro la fine della legislatura?