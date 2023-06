Leo, un gentlemen

Dicono che... si sia trattenuto a stento dal moltiplicare ancor di più le esse del suo ormai famoso “carisssssimo”, nonostante l’occasione fosse a dir poco ghiotta e innumerevoli le strette di mano e gli abbracci che Giampiero Leo fa precedere immancabilmente dal quel caloroso saluto. Che, come si conviene a un gentlemen, non deve eccedere la misura. E tale, il politico piemontese di lungo corso, ora lo è ancor di più, anzi con tanto di pergamena e riconoscimento ufficiale ricevuti nella cornice della Sala Barozzi di Milano dove si è svolta la cerimonia per la consegna dei “Mr. Big The Gentleman Awards”. Tra i premiati Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, il suo omologo di TgCom Paolo Liguori, il il primo ballerino della Scala Timofej Andrijaskenko e altri ancora. Leo è stato insignito del riconoscimento per la sua attività di vice presidente del Comitato per I diritti umani della Regione Piemonte e portavoce del Coordinamento interconfessionale “Noi siamo con voi” che unisce esponenti di pressoché le confessioni religiose presenti in Piemonte. “Un impegno costante, serio, profondo e appassionato a favore del dialogo, della collaborazione e della interazione tra fedi eculture e del sostegno attivo e militante alla difesa dei diritti umani nel mondo”, la motivazione.