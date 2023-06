Cgil Piemonte, lunedì attivo con il leader Landini

Quattrocentocinquanta tra delegate, delegati e componenti dell'assemblea generale parteciperanno lunedì 19 giugno all'attivo della Cgil Piemonte, alla presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. L'Attivo si terrà a Torino presso il Pacific Hotel Fortino dalle ore 9.30 alle 13.30. Confronto con il Governo, percorso di mobilitazione nazionale, andamento delle vertenze piemontesi sono i temi in discussione, anche in preparazione della manifestazione nazionale di sabato 24 giugno a Roma, quando la Cgil, insieme a un'ampia rete di associazioni laiche e cattoliche riunite nell'Assemblea Insieme per la Costituzione, sarà in piazza in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale, e per garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.