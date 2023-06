Vignale (Piemonte nel Cuore), liste civiche sono un valore

Gian Luca Vignale, capo di gabinetto del governatore del Piemonte Alberto Cirio e fondatore di Piemonte nel Cuore, è intervenuto a Quagliuzzo (Torino) a un dibattito sulle 'Liste civiche per la valorizzazione e promozione dei territori'. "I Comuni, in particolare quelli più piccoli - ha detto Vignale - sono il principale riferimento istituzionale per una comunità. Sono ogni giorno alle prese con mille difficoltà, necessitano di risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini e di informazioni per conoscere le opportunità offerte dalla Regione, dallo Stato e dall'Ue. Grazie alla presenza di esperti amministratori, le liste civiche rappresentano il trait d'union tra cittadini e amministrazioni locali: sono un presidio al servizio del territorio". All'incontro sono intervenuti anche Ernesto Barlese di Insieme per Quagliuzzo, Elisabetta Piccoli esponente di Progetto Ivrea, Franco Cominetto di Forze Democratiche Burolesi, e Barbara Bosi di Ciconio nel Cuore.