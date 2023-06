Report Reuters, social sempre più importanti per le notizie

Dai dati raccolti è stato confermato come i social come Tik Tok, Instagram e Youtube stanno diventando sempre più importanti per le notizie, mentre perde terreno Facebook. Si paga sempre meno per avere notizie sul digitale, solo il 17%, mentre un terzo degli abbonati alle news online (il 39%) ha annullato o rinegoziato i propri abbonamenti. I dati sono del Reuters Digital News Report 2023, lo studio, arrivato alla sua dodicesima edizione, presentato oggi a Torino. Alla Cavallerizza Reale si è svolto l'incontro organizzato dal master di giornalismo Giorgio Bocca dell'Università degli Studi di Torino in cui si è parlato dei dati emersi dal report condotto su 93mila consumatori di notizie online in 46 mercati che coprono la metà della popolazione mondiale. I Paesi dove gli utenti pagano di più per le news online sono Norvegia (39%) e Svezia (33%), mentre l'Italia è al 12%. C'è un calo mondiale della fiducia nelle notizie, 40% rispetto al 42% del 2022, mentre il 56% degli utenti afferma di essere preoccupato perché non riesce a distinguere la differenza tra notizie reali e false su Internet. I podcast, seppur ancora utilizzati da una minoranza, stanno prendendo piede tra un pubblico istruito e più giovane.