Covid, in Piemonte nessun ricoverato in terapia intensiva

In Piemonte nella settimana appena conclusa il quadro del Covid migliora ulteriormente rispetto ai sette giorni precedenti, con l'occupazione dei posti letto ordinari allo 0,7%, e quella in terapia intensiva scesa a zero ricoverati. La positività dei tamponi è al 2,4%, e dal sequenziamento delle acque reflue risultano presenti più sottovarianti, con una dominanza della sottovariante Kraken (XBB.1.5). Nel periodo esaminato i contagi medi giornalieri sono stati 43. In tutto i nuovi casi di Covid in Piemonte sono stati 302, ovvero 213 in meno rispetto alla settimana precedente, e nessun caso è stato segnalato nelle fasce di età 3-5 e 11-13 anni.