Pride: dieci cortei in tutta Italia per diritti lgbtqi+

Sono dieci le città che oggi vengono attraversate dall'Onda pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+. È giornata di pride a Torino, a Bari, a Bergamo, a La Spezia, a Mantova, a Civitanova Marche, a Parma, a Treviso, a Varese. "Ancora una straordinaria giornata di mobilitazione", dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. "Dopo i numeri straordinari dello scorso weekend, oggi in dieci città si scende per celebrare l'orgoglio delle persone lgbtqi+ e chiedere diritti. Al quarto fine settimana di questa fragorosa onda, registriamo il silenzio spesso della premier Meloni e del suo governo. Allora voglio chiederle io, esplicitamente: Presidente, cosa risponde alle migliaia di persone che oggi, come negli ultimi tre weekend, riempiono le piazze e chiedono passi concreti verso la piena uguaglianza?", conclude.