No Tav fermi 6 ore al Frejus, 50 divieti ingresso in Francia

Sono rimasti bloccati per sei ore al valico del Frejus i circa trecento attivisti e simpatizzanti No Tav della Valle di Susa che si erano messi in viaggio per raggiungere le località francesi dove è in corso una "mobilitazione internazionale" contro la ferrovia TORINO-Lione. A una cinquantina di loro la gendarmeria transalpina ha fatto notificare dei 'refuse d'entre' con una durata variabile da uno a cinque giorni. "Ci è stato negato - commentano fonti del movimento No Tav - il diritto di manifestare. Nei giorni scorsi i Pro Tav hanno potuto incontrarsi e hanno potuto organizzare la loro passerella per promuovere un'opera climaticida. Noi no. Ci hanno ritirato i documenti lasciandoci lì senza una spiegazione. E il corteo che intanto era in corso in territorio francese è stato bloccato". Sempre secondo fonti del movimento, al Frejus in mattinata erano arrivati un avvocato francese e un deputato di France Insoumise per chiedere di velocizzare le operazioni "ma la gendarmeria non ha concesso il passaggio".