Dimostrazione No Tav in Valle di Susa

Una dimostrazione è stata improvvisata oggi in Valle di Susa dai No Tav rimasti bloccati per quasi sei ore al traforo del Frejus mentre tentavano di raggiungere la Francia per partecipare a una "mobilitazione internazionale". Gli attivisti si sono radunati nella zona del cantiere di San Didero, presidiato dalle forze di polizia. L'iniziativa è stata organizzata anche in segno di solidarietà al corteo che oggi si è snodato in Val Maurienne, in territorio transalpino.