SACRO & PROFANO

Apre i battenti la nuova Bose

A luglio "Casa Madia", sulla collina di Albiano d'Ivrea, accoglierà i primi ospiti. Intanto il suo fondatore Enzo Bianchi lamenta il rischio che il cristianesimo diventi una setta. A Torino cinque preti stanno per lasciare. Chi sono i "boariniani"? Lo spieghiamo a puntate

La “nuova Bose” di Albiano d’Ivrea aprirà dunque a luglio. Lo ha annunciato lo stesso Enzo Bianchi rivelando in una recente intervista che la “Casa della Madia” avrà quattordici stanze «per chi vorrà trovare un posto dove fermarsi, un orto e una piccola chiesa. La vita all’interno dovrà obbedire solo a un principio: quello di guardarci negli occhi e considerarci tutti fratelli o sorelle». L’ex priore ci fa poi sapere – ma sempre in forma criptica e con un linguaggio allusivo – che con la sua creatura sulla Serra si sta avviando la distensione e si sta aprendo una «fase di riappacificazione»: «Tutti sappiamo perché è successo. Io e le altre persone allontanate chiedemmo di poterci convertire o chiedere perdono. Non ci fu concesso». Alcune domande sorgono spontanee. Intanto non è affatto vero che tutti sappiano cosa sia successo a Bose di tanto grave da determinare da parte del papa il suo allontanamento e poi chi dovrebbe chiedere perdono e per cosa? Molto rimane da chiarire ma finora nessun giornalista ha voluto indagare, così come nessuno ha chiesto quanto la «Casa della Madia» di Albiano sia venuta a costare.

Enzo Bianchi lamenta poi la crisi delle vocazioni e auspica una «inversione di tendenza» che – con ogni probabilità – è da individuare in quella che nel corso degli anni ha determinato l’attuale situazione. Sul perché il cristianesimo e la Chiesa sia stiano dissolvendo nella secolarizzazione nessuna autocritica, ma questo è tipico dei progressisti della generazione che visse il concilio come una palingenesi. Il rischio, secondo la sua opinione, è che il cattolicesimo si riduca a una setta che egli identifica in «un cattolicesimo con una forte identità che dà la precedenza a quella cattolica rispetto a quella cristiana» e alla quale occorre resistere.

Non vi è dubbio che il rischio di una deriva oltranzista e integralista sia presente – anche per responsabilità dei vescovi – ma l’ex priore dei gruppi che si richiamano alla Tradizione ne fa un ritratto caricaturale dipingendoli come coloro che sono tentati «dall’inimicizia e dalla pretesa di possedere una verità che abbaglia». Occorre infatti sapere che per un cattolico progressista la parola verità non è più corrente in quanto sospetta e intrisa di violenza e Gesù Cristo non è la «Via, la Verità e la Vita» ma un «collaboratore» che partecipa nel pantheon venuto a renderci più umani. Il guru di Albiano deve poi ammettere però come fino a pochi anni fa nessuno immaginava che questa tendenza non solo sarebbe sopravvissuta al post concilio ma, addirittura, avrebbe messo radici e sarebbe cresciuta.Per crederlo basta guardare ai sedicimila giovani che – a spese loro e senza il sostegno dei vescovi come avverrà per la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona – hanno partecipato al pellegrinaggio di Chartres. È noto però che per alcuni i segni dei tempi lo sono soltanto quando marciano nella direzione da la loro voluta.

***

La diocesi di Torino ha festeggiato sabato 10 giugno l’ordinazione di quattro giovani presbiteri. L’esultanza per i nuovi leviti è però offuscata da una triste notizia che circola da giorni in diocesi e cioè che ben cinque preti stiano per lasciare il ministero. Omettiamo i loro nomi per carità di Chiesa e per rispetto nei loro confronti.

***

Molti ci chiedono cosa sia il “boarinismo”, iniziamo allora a farlo, in una serie di puntate successive. Come i lettori dello Spiffero hanno imparato, per “boariniani” si intendono gli esponenti di quel gruppo di sacerdoti, non eccessivamente ampio, ma molto condizionante, che è stato formato e si è immedesimato con il rettore del seminario di Torino, don Sergio Boarino (1942-2018). Inviato in quello che allora era il grande edificio di Rivoli – fortemente voluto dal cardinale Maurilio Fossati e inaugurato nel 1949 – dopo l’ordinazione nel 1966, egli vi rimase per ventisei lunghi anni, prima come animatore, poi come vicerettore ed infine come rettore. Erano gli anni tumultuosi del post-Pautasso (monsignor Giuseppe Pautasso, 1908-1998) ultimo rettore dai grandi numeri che monsignor Michele Pellegrino rimosse subito, avendo il peccato imperdonabile di essere preconciliare, appena dopo il suo ingresso, nel 1965. A succedergli fu chiamato il biblista don Giuseppe Marocco (1924-2016), molto impegnato nei viaggi biblici e del tutto estraneo alla parola disciplina (da cui deriverebbe anche la parola discepolo) per cui da subito don Boarino divenne il rettore de facto. Scelto probabilmente in mancanza di candidati migliori – era morto prematuramente il teologo don Giovanni Rolando – egli non brillava per genio teologico, né tantomeno per eloquenza, indimenticabili i suoi lunghi e timidi silenzi ed i suoi «hmmm», «hmmm» durante la predicazione, che resero eroico l’ascolto di molti.

Erano però tempi difficilissimi, si trattava di reagire alla traumatica decisione del cardinale Pellegrino di chiudere il seminario di Rivoli e dell’assottigliamento di intere classi di sacerdoti che abbandonavano il ministero presi dalla furia di una interpretazione del concilio radicale e ideologica, Chi non ricorda i «due cedri del Libano» per tutti: Tallone e Reviglio? Cosa fare? Come reagire? Vennero incontro al timido Boarino due salvagenti: la teologia rinnovata di don Franco Ardusso (1935-2005) e la psicologia destrutturante della madre Anna Bissi, la virgo plus quam potens. Come ritenere ancora vincolanti le verità della Divina Rivelazione? Come proporre ai giovani un «ministero accettabile»? La risposta fu una e una sola per tutti, per rettore, professori, collaboratori: la damnatio memoriae di tutto quello che c’era stato prima della grande «primavera conciliare», del grande soffio dello Spirito Santo per cui la Chiesa di Torino sembrava nata nel 1965 e tutto quanto avvenuto prima era imperfetto, sbagliato, inutile e da ridicolizzare. Compresi i santi preti come don Bosco, Cafasso, Allamano, Faà di Bruno ecc. impresentabili come modelli ai nuovi seminaristi, così bisognosi di calore e rassicurazioni teologiche. Si partì quindi con la nuova teologia e la psicologia, sia scientifica, sia improvvisata. A farne le spese fu il soprannaturale. (continua)

***

Appaiono ben poco giustificati i toni trionfalistici di questi giorni che celebrano l’accorpamento delle parrocchie non come il segnale della sconfitta ma come una «splendida opportunità». Ma al di là della necessità dovuta alla rarefazione dei preti a che cosa prelude il disegno generale e il ripensamento in atto della presenza ecclesiale sul territorio? Per capirlo dobbiamo andare in Svizzera dove è diventato normale che i laici predichino, celebrino la liturgia della Parola in sostituzione della Messa – diventata assai rara – battezzino e presiedano i funerali svolgendo insomma le funzioni del sacerdote. Questi tipi di abuso sono ormai completamente istituzionalizzati nelle diocesi di Coira, Basilea e S. Gallo. Basilea rappresenta ormai un “modello” per il Cammino sinodale svizzero dove teologi laici predicano, battezzano e celebrano matrimoni e benedicono coppie dello stesso sesso; la metà delle pur accorpate parrocchie della diocesi non ha più la Messa domenicale ma solo celebrazioni della Parola con distribuzione della Comunione e con una drastica riduzione della vita sacramentale dei fedeli. I quali – alcuni – hanno iniziato a reagire scrivendo a Roma lamentando che la gente che ancora va in chiesa non percepisce più alcuna differenza fra la liturgia della Parola e la Messa.

Questa clericalizzazione totale dei laici è quanto di più contrario al ruolo che ad essi affidava il Concilio Vaticano II che era ed è quello di santificarsi in famiglia, nel posto di lavoro, nella vita sociale, nella politica ecc. Nulla a che a vedere con l’attuale situazione in cui attempati pensionati e anziane pie donne spadroneggiano nelle sacrestie pontificando di ministeri laicali o di teologumeni in vista di qualche assurda posizione di potere in parrocchie deserte di giovani.