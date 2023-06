Prode: Viale, crocifisso donna incinta simbolo laicità

"Capisco che Maurizio Marrone sia arrabbiato per quella donna incinta sulla croce, che rappresenta l'oppressione secolare della religione sul corpo della donna e la sua libertà riproduttiva. Le conquiste degli anni '70 su stato di famiglia, divorzio, aborto e contraccezione hanno permesso alle donne di emanciparsi dalla schiavitù riproduttiva, che le relega a semplice contenitore a disposizione dei maschi. E' una ragione in più perché non ci sia il crocifisso nella sala del Consiglio Comunale, che rappresenta tutti i cittadini. Quella donna incinta sulla croce è un simbolo storico di laicità". Così su Fb, Silvio Viale, capogruppo di +Europa & Radicali Italiani in Consiglio comunale a Torino replica alle dichiarazioni dell'assessore regionale alle Politiche sociali.