M5s: Magi al Pd, non coltivare alleanze su pelle popolo ucraino

"Mentre ieri +Europa sflilava al Torino Pride con le bandiere del gruppo Unicorn, i volontari Lgbti+ ucraini che hanno deciso di difendere la propria libertà e quella del proprio paese a costo della loro stessa vita, a Roma il M5S approfittava del tema del precariato per dare vita a un comizio filo Putin, pro invasione russa e per la resa di Kiev alle mire imperialiste del regime omofobo di Putin. Credo che sia questo il punto vero, più che le solite sparate di Beppe Grillo che non fa ridere nemmeno più i polli. E mi ha colpito la mancanza di presa di distanza da quelle parole da parte della segreteria del Partito Democratico. Va bene coltivare le alleanze, ma questo può essere fatto sulla pelle del popolo ucraino?". Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo Magi.