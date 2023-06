ECONOMIA DOMESTICA

L'export piemontese viaggia... su quattro ruote

Crescita record per le vendite oltre confine della regione (+16,8%). Le auto si confermano il comparto trainante. Torino e Alessandria le province migliori. Coscia (Unioncamere): "Investire sull'internazionalizzazione delle nostre aziende"

L’export in Piemonte cresce più che nel resto d’Italia e si conferma uno dei principali asset di sviluppo della regione. Nel primo trimestre dell’anno il valore delle vendite all’estero ha raggiunto 15,8 miliardi di euro, registrando una crescita sostenuta rispetto allo stesso periodo del 2022 (+16,8%) che va oltre quella nazionale (+9,8%). Una dinamica che appare solo in parte condizionata dai rialzi dei prezzi diffusi a livello merceologico. Nello stesso periodo il valore delle merci importate è stato pari a 11,7 miliardi di euro, il 10,4% in più rispetto al trimestre gennaio-marzo 2022, portando il saldo della bilancia commerciale a +4,1 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,9 dell’anno prima. “Il nostro compito è continuare ad adottare politiche che aiutino le imprese a internazionalizzarsi in ambito Ue ed extra-Ue, puntando su progetti innovativi e ad alto contenuto tecnologico, in un’ottica green” ha commentato il presidente di Unioncamere Gian Paolo Coscia.

A livello nazionale, nel I trimestre del 2023 l’export in valore mostra una crescita del 9,8% su base annua, diffusa a livello territoriale, seppur con intensità differenti: l’aumento appare, infatti, più sostenuto per le regioni del Centro (+20,3%) e del Sud (+14%), in linea con la media nazionale per il Nord-Ovest (+9,8%), relativamente più contenuto per il Nord-Est (+5,1%) e le Isole (+2,1%).Il Piemonte si conferma quarta regione esportatrice, con una quota del 9,9% dell’export nazionale (in crescita rispetto al 9,3% del periodo gennaio-marzo 2022). Stabile al primo posto la Lombardia che genera il 26,1% dell’export nazionale, seguita dall’Emilia-Romagna (13,5%) e dal Veneto (13,2%).

La crescita delle esportazioni piemontesi, in questi primi tre mesi del 2023, ha riguardato la quasi totalità dei settori di specializzazione.Con un aumento del 33,6%, i mezzi di trasporto, trainati dagli autoveicoli, si confermano il principale comparto dell’export regionale, assicurandone una quota del 23,8%. Seguono i macchinari ed apparecchi n.c.a e i prodotti alimentari e delle bevande, che generano rispettivamente il 18,0% e il 12,4% del valore delle vendite regionali oltre confine; la dinamica è risultata in linea con la media regionale per il primo settore, più contenuta, invece, per il secondo (rispettivamente +16,0% e +9,5%). Appaiono, inoltre, determinanti, i contributi forniti dagli articoli in gomma e materie plastiche (+27,2% rispetto al I trimestre 2022) e dai prodotti tessili e dell’abbigliamento (+19,0%), che determinano rispettivamente il 7,2% e il 6,7% dell’export piemontese. Tra i principali settori di specializzazione l’unico segno negativo è quello registrato dai metalli e prodotti in metallo, che scontano una flessione tendenziale delle esportazioni del 6,7%.

Nel periodo gennaio-marzo 2023 il bacino dell’Ue 27 ha attratto il 60,6% dell’export regionale, mentre il 39,4% si è diretto verso mercati extra-Ue 27. Complessivamente le esportazioni verso i mercati comunitari sono cresciute del 25,2% rispetto allo stesso trimestre del 2022. I più importanti mercati dell’area per le merci piemontesi si confermano quello francese e quello tedesco, con quote pari al 16,0% e 14,7%. Le esportazioni dirette in Francia e Germania hanno registrato, nel I trimestre 2023, aumenti su base annua superiori al dato medio regionale (rispettivamente +33,3% e +25,5%). Risultano di gran lunga superiori alla media regionale anche le variazioni delle esportazioni dirette in Spagna (+27,5%), Polonia (+28,8%) e Romania (+21,4%), prossime al dato medio piemontese le dinamiche registrate in Belgio (+17,4%) e nei Paesi Bassi (+18,0%).

Le esportazioni verso i Paesi extra-Ue 27 registrano nel complesso un aumento di intensità minore (+5,8%) rispetto a quello messo a segno entro i confini comunitari. Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di sbocco al di fuori dell’Ue-27, generando una quota dell’8,5% dell’export regionale, seguiti da Regno Unito e Svizzera, che assicurano rispettivamente il 4,5% e il 3,6% del valore totale delle vendite oltre confine. La performance esibita dall’export piemontese appare vivace nel mercato statunitense (+28,2%), positiva, ma meno intensa, in quello britannico (+8,7%), negativa nel vicino mercato elvetico (-4,5%). Tra gli altri partner extra-comunitari, si segnalano i risultati particolarmente elevati messi a segno dalle vendite oltre confine dirette in Messico (+43,1%) e Giappone (+47,6%).

A livello territoriale quasi tutte le province evidenziano dinamiche positive. Il dato migliore appartiene a Torino (+21,2%), seguita da Alessandria (+19,7%). La dinamica esibita dalle vendite oltre confine delle province di Cuneo (+15,9%), Asti (+14,8%) e Biella (+14,6%) risultano di poco inferiori alla media regionale. Anche Vercelli registra un incremento tendenziale a doppia cifra (+12,4%), la crescita dell’export novarese si ferma al +4,1%, mentre è negativo il risultato registrato dalle vendite oltre confine del Vco (-1%).