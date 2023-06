Cgil, nella sanità si utilizzino gli specializzandi

"Mancano 700 medici negli ospedali e 500 nella medicina territoriale. Cominciamo a utilizzare gli specializzandi, come abbiamo fatto nell'emergenza sanitaria del Covid". Lo ha detto Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte, all'attivo dei delegato e delle delegante. "Gli specializzandi tra il terzo e il quinto anno sono 3.700 a Torino e Novara. Non è una nostra idea, ma noi la sosteniamo. La programmazione si sta riallineando, ci vorranno tra i 4 e i 5 anni. La Regione si attivi, faccia un accordo con le università per superare questo periodo", ha spiegato Airaudo.