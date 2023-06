Cospito: procura generale Torino chiede ergastolo

La Procura generale del tribunale di Torino ha chiesto la pena dell'ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito, collegato in video dal carcere di Bancali a Sassari, nel quale è detenuto in regime di 41 bis. La richiesta è stata presentata nell'ambito del processo d'appello bis, ripreso oggi a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai-Fri. Un processo dedicato al tema del ricalcolo della pena per uno solo degli episodi contestati, l'attentato del 2 giugno 2006 contro la scuola Allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo.