Crosetto, lo stabilimento chimico militare esempio di "dual use"

"Lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, erede dell'istituto chimico farmaceutico militare di Torino, costituisce un elemento importante di questa straordinaria avventura del sapere, con competenze e capacità rivelatesi addirittura essenziali negli anni difficili dell'emergenza Covid, quando fu chiamato a produrre e distribuire, secondo le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gel disinfettanti necessari al contrasto della diffusione del virus e al superamento della pandemia". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo messaggio in occasione del 170esimo anniversario dello stabilimento chimico farmaceutico militare, secondo il quale con questo centro si realizza "a pieno il concetto di 'dual use'". "Non sarebbe stato possibile senza una squadra di professionisti di prim'ordine, militari e civili, che - voglio sottolinearlo - garantirono in quei frangenti una produzione incessante, con un lavoro distribuito su tutte le 24 ore del giorno - prosegue Crosetto - . E questo è solo un esempio, per quanto significativo, del binomio 'sicurezza e ricerca' che caratterizza le forze armate italiane e che lo stabilimento chimico farmaceutico militare incarna, con i suoi compiti specifici. Un binomio che, oltre a essere il fondamento di una Difesa sempre in linea con i tempi, e quindi efficace, ha ricadute di enorme importanza anche sulla sfera civile, non solo in tempi d'emergenza come quelli che ho citato. Lo stabilimento, infatti, è impegnato da molti anni nella sperimentazione di cure per le malattie rare e nello sviluppo dei farmaci cosiddetti 'orfani', considerati diseconimici dal mercato: svolge perciò un compito dall'altissimo valore civile, che troverebbe, altrimenti, minori sbocchi. Ecco quindi che la Difesa italiana, anche grazie a questo glorioso centro di scienza e produzione, realizza a pieno il concetto di 'dual use'. Un dual use della competenza e, non di meno, della solidarietà".