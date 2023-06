Berlusconi parte Lesa

Dicono che… persino i politici locali e i residenti siano rimasti sorpresi. C’è infatti un po’ di Piemonte nello sterminato patrimonio immobiliare di Silvio Berlusconi. A Lesa, comune di 2.150 abitanti della provincia di Novara, affacciato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, il defunto tycoon, infatti, risulta possedesse ben 10 immobili, di varie tipologie: da abitazioni di tipo civile, a scuderie, rimesse, autorimesse, ville, magazzini e locali di deposito fino a casa ultrapopolare. Solo due hanno vani, 11 e 26. E i valori medi di vendita vanno da 2,5 milioni per la villa da 26 vani fino a 18.100 euro per magazzini e locali di deposito. A darne notizia è stato il Messaggero nel fare un rendiconto dell’impero dell’ex premier: oltre sei miliardi di valore che finirà in successione (ancora incerta la data di apertura del testamento, potrebbe avvenire anche dopo l’assemblea di Fininvest del 29 giugno). Finora si conoscevano le partecipazioni indirette in Mfe-Mediaset, Mediolanum, Mondadori che valgono circa 3 miliardi oppure le quote nelle società che posseggono le ville ad Arcore, Costa Smeralda, Macherio, Villa Zeffirelli. Le proprietà dirette di Silvio, fatte di ville, abitazioni, (molte di lusso), garage, rimesse, risultano dalla visura catastale che il quotidiano romano è in grado di rivelare.