L'aerospazio del Piemonte in vetrina al Paris Air Show

Il sistema Piemonte dell'aerospazio consolida la presenza al Paris Air Show e mette in vetrina le sue tecnologie. Dal 19 al 25 giugno a Le Bourget nell'ampio spazio espositivo di 200 metri quadri, organizzato dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera Aerospazio, promosso dalla Regione Piemonte, e del Progetto Beni Industriali finanziato da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, sono 17 le pmi piemontesi espressione dell'eccellenza regionale aerospaziale. In Piemonte sono presenti grandi player - Leonardo, Ge Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Collins Aerospace - e un nucleo di oltre 350 pmi. Un settore con un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro e oltre 22.000 addetti, che detiene il 20% delle esportazioni italiane. "L'aerospazio in Piemonte è un settore strategico. Abbiamo grandi imprese e pmi che collaborano in una logica di filiera che troverà ulteriore slancio con la Città dell'aerospazio, di cui la prima pietra è fissata in autunno. Qui imprese, start up, università e poli di ricerca lavoreranno insieme per unire sempre di più manifattura e innovazione, ricerca e produzione" spiega il presidente del Piemonte Alberto Cirio. "Ci presentiamo a Le Bourget come un territorio compatto: la presenza di grandi player, l'eccellenza della filiera, ma anche i recenti progetti strategici su cui stiamo investendo, insieme alle altre istituzioni, per favorire l'insediamento di nuove imprese, l'attrazione di investimenti e l'aggregazione attraverso la Città dell'Aerospazio" sottolinea Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino.