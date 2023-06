Tav, Salvini: Francia mantenga impegni con l'Italia e con l'Europa

"Non prendo neanche in considerazione che la Francia si rimangi la parola e venga meno agli impegni presi con l'Italia e con l'Europa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, parlando della Tav Torino-Lione in un colloquio con Radio 24. "Mi auguro che la Francia non si fermi e non torni indietro: ho avuto rassicurazioni verbali dal ministro francese, conto che la missione di oggi serva a mantenere gli impegni", ha aggiunto. "Noi - ha chiosato Salvini - fra mille difficoltà stiamo sostenendo un'opera fondamentale per l'ambiente e il trasporto, con poliziotti e carabinieri che da anni difendono un cantiere".