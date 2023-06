Lo Russo, Tav e linea 2 metro cambieranno percezione di Torino

"Ferma condanna per le proteste violente contro la Tav". Ad esprimerla il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante la trasmissione radio del martedì, "Tutto Città. Il Sindaco in diretta" su Radio Gtt e Radio Juke Boxe Torino. "Le manifestazioni No Tav purtroppo continuano in maniera violenta - osserva - ed è una cosa su cui personalmente e come amministrazione siamo fortemente contrariati e contrari. La Tav è un'opera strategica per il nostro territorio. Immaginiamo quale potrà essere la mobilità con la Tav e la linea 2 della metro. Cambierà radicalmente anche la percezione internazionale della città. Sono rammaricato - conclude Lo Russo - quando vedo questi scontri e la posizione non può che essere di ferma condanna perché non si protesta in modo violento a quel livello".