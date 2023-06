Askatasuna, disposta la sorveglianza speciale per Rossetto

È stata disposta la sorveglianza speciale per Giorgio Rossetto, uno degli esponenti del centro sociale Askatasuna. Lo ha detto lui stesso oggi al tribunale a Torino alla ripresa del maxi processo in cui alcuni attivisti del sodalizio rispondono di associazione per delinquere. La sorveglianza speciale era stata chiesta dalla procura di Torino. Al momento non si conoscono i termini del provvedimento. Rossetto ne ha parlato ai giudici per una questione legata a un cambio di domicilio.