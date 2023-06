Tav: 2023 anno della svolta, a luglio bando Telt da 3 miliardi

"Questo è per noi un anno di svolta: l'affidamento del 100% dei lavori per il tunnel di base della Torino-Lione e il lancio della gara per l'attrezzaggio ferroviario segnano infatti un importante momento di passaggio nel nostro progressivo cambio di pelle: da qui a 10 anni, mentre completeremo i lavori civili, ci prepareremo a diventare gestori di una linea ferroviaria che richiederà, tra l'altro, tecnologie avanzate e nuove professioni". Così Maurizio Bufalini, direttore generale aggiunto Italia di Telt e direttore Divisione Tecnica, ha spiegato - in un incontro organizzato dall'Unione Industriali di Torino - l'importanza che riveste il 2023 nel percorso di avvicinamento all'obiettivo della nuova infrastruttura internazionale. L'incontro all'Unione industriali è stato organizzato per illustrare al mondo dell'impresa l'opportunità di partecipare, anche sviluppando delle partnership con gli operatori francesi, alla gara del valore di 3 miliardi con cui Telt affiderà l'armamento e l'attrezzaggio tecnologico della tratta ferroviaria internazionale. Nei prossimi giorni sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. "La gara che stiamo per lanciare è una grande opportunità per integrare innovazione ed expertise di cui Italia e Francia sono campioni. Il nostro auspicio è quindi che occasioni come questa incoraggino la creazione di raggruppamenti binazionali anche nel settore delle tecnologie. Il nostro obiettivo è portare le migliori eccellenze nella nuova linea e operare in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e resilienza, nonché con il Dna binazionale dell'opera" ha sottolineato. Abbiamo circa 2000 persone al lavoro con noi, dovremo arrivare a 4000 diretti e altrettanti nell'indotto. Il completamento della realizzazione delle opere è previsto alla fine del 2032 e il primo gennaio del 2033 dovrebbe passare il primo treno".