Iren Smart Solutions, accordo per impianti rinnovabili

Iren Smart Solutions, società del Gruppo Iren, ha avviato una partnership con Byom, società di investimento e consulenza attiva nel mercato dell'energia e delle infrastrutture, Amaranto Holding, gruppo specializzato nello sviluppo, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, e Fusion, joint venture paritetica tra Byom e Amaranto, per la strutturazione, realizzazione e gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili. I tre soggetti si occuperanno delle attività di ingegneria, permitting, direzione lavori e supporto al collaudo e commissioning di impianti Fer di medie e grandi dimensioni, capaci di soddisfare l'autoconsumo fisico delle imprese. Uno specifico accordo siglato tra le aziende permetterà inoltre di installare, nel prossimo triennio, nuova potenza rinnovabile fino a 20MWp, e costituire oltre 30 Comunità Energetiche Rinnovabili; le aree individuate per la realizzazione di tali progetti saranno in primis Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, dove il Gruppo Iren può vantare un particolare radicamento territoriale. La costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili consentirà di valorizzare economicamente l'eccedenza di produzione degli Impianti realizzati tra le Imprese clienti.