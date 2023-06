Carminius-Fenice, pg chiede conferma condanna di Roberto Rosso

La conferma della condanna a cinque anni di carcere per l'ex assessore regionale Roberto Rosso è stata chiesta dal pg Paolo Toso al processo d'appello, ripreso oggi a Torino, dell'inchiesta chiamata Carminius Fenice sulla presenza della 'ndrangheta nella zona di Carmagnola (Torino). Rosso è chiamato a rispondere di una vicenda di voto di scambio. In primo grado, ad Asti, il processo era terminato con 16 condanne e 5 assoluzioni. Il pg ha proposto un aumento di sei mesi (per un totale di 19 anni) della pena inflitta a Francesco Arone, considerato una delle figure principali, e di condannare alcuni degli assolti, tra cui Antonino Buono (12 anni e sei mesi) e Alessandro Longo (12 anni e sei mesi).