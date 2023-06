Marsiaj, Tav è un'occasione eccezionale per le aziende

"Ci troviamo dinanzi a un'occasione eccezionale per le aziende del nostro territorio perché, oggi siamo qui a parlare concretamente del futuro di un'infrastruttura per noi essenziale, che aspettiamo da tempo". Lo afferma il presidente dell'Unione Industriali Torino, Giorgio Marsiaj, in occasione dell'incontro 'Tunnel della Torino-Lione: quali opere verso il completamento? Le opportunità per il mondo imprenditoriale nelle prossime gare di Telt', momento di confronto organizzato dall'Unione Industriali Torino, per condividere, con i rappresentanti del sistema imprenditoriale, le ricadute sullo sviluppo del territorio dell'imminente gara per l'armamento ferroviario e l'attrezzaggio tecnologico della tratta internazionale della Torino-Lione, il cui valore ammonta a circa tre miliardi di euro. "Un futuro - sottolinea Marsiaj - fatto di treni, di passeggeri e merci in viaggio fra i due versanti delle Alpi, di una mobilità sostenibile che fra dieci anni dovrà essere all'avanguardia in termini di gestione del trasporto, di sicurezza, di risparmio energetico. Un risultato perseguibile anche grazie al contributo che il mondo imprenditoriale torinese saprà offrire, in un quadro di partnership con grandi realtà nazionali e internazionali, in particolare francesi, mettendo a disposizione della Torino-Lione il patrimonio di conoscenze tecnologiche e la propensione all'innovazione che lo caratterizza".