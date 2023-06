La Cisl dedica un convegno alla figura di Tina Anselmi

La Cisl dedica un convegno alla figura di Tina Anselmi, prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana, prima per il Lavoro e poi per la Sanità, e per la Legge 833 del 23 dicembre 1978 grazie alla quale fu istituito il Servizio sanitario nazionale. Si terrà venerdì 23 giugno alle 9,30 presso la sala della Cripta di Sant'Andrea, a Vercelli. "Vogliamo riscoprire la figura di una donna che ha segnato in modo importante la vita del nostro paese essendo artefice di molte riforme, tra queste quella del Ssn. La legge è stata promulgata 45 anni fa. Ci chiederemo nel corso del confronto come oggi proviamo a rimettere al centro la persona nel nostro sistema sanitario come aveva previsto la Anselmi" spiega la segretaria generale della Cisl Piemonte Orientale, Elena Ugazio, che introduce e modera la tavola rotonda della giornata. Sono previsti gli interventi di Renato Balduzzi, professore ordinario di diritto costituzionale ed ex ministro della Sanità, di Luca Caretti, segretario generale aggiunto della Cisl Piemonte e di Ignazio Ganga, segretario confederale della Cisl.