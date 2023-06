Leader No Tav, rivendichiamo pratica del sabotaggio

"Rivendichiamo il sabotaggio come pratica di azione non violenta". Lo ha detto oggi Alberto Perino, 77 anni, storico esponente del movimento No Tav della Valle di Susa, testimoniando in tribunale a Torino, su richiesta della difesa, al maxi processo contro i militanti del centro sociale Askatasuna. "Sabotaggio - ha spiegato Perino - vuol dire tagliare un pezzo di recinzione o qualche metro di concertina (un tipo di filo spinato, ndr)". Rispondendo alle domande del pm, ha poi precisato che lanciare pietre o petardi verso le forze dell'ordine "non è un atto di sabotaggio" perché "il sabotaggio è una pratica che non deve danneggiare alcun essere vivente".