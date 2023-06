Ospedale unico Asl To5, firmata intesa Regione, Comune e Asl

L'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi, il sindaco di Cambiano Carlo Vergnano, e il direttore generale dell'Asl To5 Angelo Pescarmona, hanno firmato questa mattina nel Grattacielo della Regione il protocollo d'intesa per il nuovo ospedale unico dell'Asl To5. "Portiamo a compimento - sottolinea Icardi - un percorso che abbiamo fortemente voluto per rispondere all'improrogabile esigenza del territorio dell'Asl To5 di dotarsi di un ospedale unico all'altezza delle necessità. Ci eravamo impegnati a chiudere questa partita che si trascinava da oltre dieci anni, oggi il protocollo individua l'area in cui edificare e definisce le competenze per la costruzione dell'opera, per la quale abbiamo a disposizione 202 milioni di risorse Inail. Contestualmente l'Asl To5 procederà alla progressiva riqualificazione degli ospedali di Moncalieri, Chieri e Carmagnola, sul modello di quanto sta già avvenendo nelle altre realtà piemontesi interessate dalla costruzione dei nuovi ospedali". "Parliamo - aggiunge il sindaco diCambiano - di un'opera strategica che, alla luce della condizione generale degli attuali ospedali dell'Asl To5, siamo chiamati a mettere a disposizione di circa 300mila cittadini nel più breve tempo possibile". La Regione attiverà le procedure finalizzate all'ottenimento del finanziamento e supporterà l'Asl To5 e l'Agenzia del Demanio per l'acquisizione da parte dell'Asl To5 dell'area di proprietà demaniale e delle restanti aree da mettere a disposizione dell'Inail. Il Comune di Cambiano si impegna a rendere urbanisticamente idoneo il terreno su cui sorgerà l'ospedale. E la Asl To5, stazione appaltante dell'opera, attiverà la procedura di gara e predisporrà quanto necessario all'acquisizione delle aree.