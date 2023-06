GIUSTIZIA

Davigo condannato: 1 anno e 3 mesi

Il magistrato simbolo di Mani Pulite dichiarato colpevole di rivelazione del segreto d'ufficio in merito ai verbali di Piero Amara su una presunta Loggia Ungheria. La difesa annuncia appello

Da magistrato simbolo di Mani Pulite a condannato. Il tribunale di Brescia ha inflitto un anno e 3 mesi di reclusione l’ex componente del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in merito ai verbali di Piero Amara su una presunta Loggia Ungheria. Verbali che in pieno lockdown il pm milanese Paolo Storari gli aveva consegnato per autotutelarsi, a suo dire, di un freno messo alle indagini dai vertici del suo ufficio. La sentenza è stata letta dal presidente della prima sezione penale Roberto Spanò. In aula era presente anche il procuratore capo di Brescia Francesco Prete. Assente, invece, Davigo.

La corte presieduta da Spanò ha condannato Davigo, ma ha concesso all’imputato “il beneficio della sospensione della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziario”. Davigo, oltre al pagamento delle spese legali, dovrà risarcire la parte civile, l’ex consigliere del Csm Sebastiano Ardita “nella misura di 20mila euro”. “Davigo si erge a paladino della giustizia per tutelare la legalità, ma l’unica legalità violata è stata commessa nel salotto di casa sua”, aveva detto il pm di Brescia Donato Greco nella requisitoria finale del processo chiedendone la condanna. Insomma, un brutto colpo per un magistrato fieramente e ostinatamente giustizialista, uno per cui “non ci sono innocenti, ma colpevoli non ancora scoperti”. Avrà modo di meditare, forse.

Si chiude così con una condanna in primo grado la vicenda giudiziaria che ha segnato e spaccato la procura di Milano. Storari consegnò quei verbali segreti, non firmati e in formato word, rassicurato dall’inopponibilità al segreto rivendicata dal consigliere del Consiglio superiore della magistratura, ma Davigo agì – per la pubblica accusa – fuori dalla procedura formale descritta in due circolari e invece di impedire la diffusione di quegli atti svelò, a quasi una decina di persone, quelle informazioni rese dal controverso Amara – sulla cui credibilità più procure si sono trovate a discutere – per screditare il collega Ardita, il cui nome avrebbe fatto parte di quei verbali segreti.