SANITÀ

La grande fuga degli infermieri:

uno al giorno via dall'ospedale

Esodo inarrestabile dall'inizio dell'anno. Molti preferiscono lavorare per le coop o in società private, nelle cliniche piuttosto che nelle Rsa. La concorrenza spietata della Svizzera dove si guadagna più del doppio, ma anche la Val d'Aosta fa dumping

Una lettera di dimissioni al giorno. È l’allarmante primato del Piemonte sul fronte dei passaggi degli infermieri dal pubblico al privato, fenomeno che interessa tutto il Paese ma che ha qui la sua punta di massima criticità. "Sempre più, soprattutto al Nord, decidono di lasciare i reparti nevralgici della sanità pubblica, in particolare i Pronto Soccorso e rassegnano le dimissioni dalle aziende sanitarie per decidere di lavorare in autonomia. Decidono di aprire partita iva oppure aderiscono alla realtà, da sempre esistente, delle cooperative, oppure approdano a strutture private”, denuncia Antonio De Palma, presidente nazionale di Nursing Up, una delle principali sigle di rappresentanza della categoria. “Dal Piemonte, che precede nella classifica negativa l’Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, ma anche il Veneto e l’Emilia-Romagna, ci giunge la notizia di almeno una lettera al giorno di dimissioni volontarie dalle aziende sanitarie dislocate nella Regione”.

Notizia che viene confermata e anzi rafforzata nei numeri, dati alla mano, dal segretario regionale del sindacato, Claudio Delli Carri: “Dall’inizio dell’anno, quindi in meno di sei mesi, solo nell’ambito dell’Asl Città di Torino le dimissioni sono state 44, poco meno alla Città della Salute dove a lasciare il posto pubblico per quello nel privato sono stati 38 professionisti e anche guardando al resto del territorio si scoprono 19 dimissioni alla Asl To3 e via così, in tutta la regione con punte decisamente più alte nelle zone di confine, come il Verbano-Cusio-Ossola”. Lì, a un passo dalla Svizzera, la tentazione è sicuramente più forte e le offerte a dir poco allettanti: passato il confine, dove neppure la lingua è un problema, nel Canton Ticino gli stipendi sono almeno il doppio, con un minimo di 3mila euro netti fino ad arrivare a punte di 8mila, cui vanno aggiunti corsi di aggiornamento e provvedimenti per conciliare lavoro e famiglia.

Ma se quello della Svizzera può essere un caso limite, altri fattori insieme a quello economico paiono concorrere a motivare la scelta di voltare le spalle al servizio pubblico. “Quali sono le ragioni che spingono i nostri professionisti a cercare di svincolarsi dalle aziende sanitarie di appartenenza, magari dopo aver faticato tanto per vincere un concorso e ottenere un’assunzione a tempo indeterminato?” si chiede De Palma, fornendo subito la risposta: “L’infermiere medio non ce la fa più a rinunciare alla sua vita privata, non ce la fa più a sottrarre tempo alla famiglia. Disorganizzazione, turni massacranti, l’essere spesso addirittura costretti ad accumulare ferie su ferie a causa della carenza di colleghi, senza poter esercitare il legittimo diritto ai riposi periodici, fondamentale per un indispensabile recupero psico fisico. La triste realtà delle ferie negate non è certo una novità”.

Ma perché in Piemonte questa grande fuga raggiunge dimensioni maggiori che altrove? “Siamo una regione di confine e la concorrenza delle Svizzera è forte, ma poi – osserva Delli Carri – c’è una serie di problemi che derivano dalla gestione delle aziende sanitarie e ospedaliere, come nel caso di Città della Salute sottoposta ormai da anni a un piano di efficientamento dovuto al forte disavanzo nei conti. Ci sono, poi, i tetti di spesa sul personale che non si possono superare e che ci auguriamo possano presto essere rivisti. Ma la questione non deve essere vista esclusivamente dal punto di vista economico che pure è importante, ma serve un cambio di passo anche sulle condizioni di lavoro”. Non è raro trovare nello stesso reparto dello stesso ospedale da cui si è licenziato un infermiere passato a lavorare per una cooperativa o per una società privata.

La prossima settimana si apre un nuovo concorso per reclutare altri infermieri da destinare ai vari ospedali della regione, ma se il tema delle assunzioni è da tempo posto in cima alle priorità dai sindacati, il Piemonte è di fronte al non meno grave problema rappresentatato da di chi quel posto decide di lasciarlo, per andare nel privato.