SANITÀ

Obesi, pigri e depressi

Il 12% della popolazione, quasi 6 milioni di adulti, è sovrappeso. Più di un terzo (33,7%) non pratica sport. Negli ultimi quattro anni l'utilizzo degli psicofarmaci è aumentato del 10,4%. E in Piemonte il Covid ha lasciato molti disagi, soprattutto tra i giovani

Obesi, pigri e depressi. Sono gli italiani secondo il 20° Rapporto Osservasalute 2022. Dal report emerge come crescano gli individui in sovrappeso (il 12% della popolazione, quasi 6 milioni di adulti, è obesa e, complessivamente, il 46,2% di chi ha più di 18 anni è in eccesso ponderale) e poco attivi, con più di un terzo delle persone (33,7%) che ha dichiarato di non praticare sport o attività fisica nel tempo libero (30,3% degli uomini e 36,9% delle donne). La sedentarietà è dilagante anche tra i più giovani: tra il 2020 e il 2021 c’è stato un forte decremento della pratica sportiva tra i bambini e adolescenti di età 3-17 anni. In queste classi di età tra il 2020 e il 2021 si è osservato un vero e proprio crollo della pratica sportiva specialmente di tipo continuativo, diminuita di circa 15 punti percentuali (dal 51,3% al 36,2%). Il diabete, poi, dilaga tra gli obesi (il 15,5% di loro ne soffre) e i sedentari (quasi il 12%).

Gli italiani inoltre sembrano sempre più depressi: a partire dagli anni 2011-2012, a livello nazionale il volume prescrittivo dei farmaci antidepressivi ha registrato inizialmente un lieve aumento, pari a +1,8% dal 2013 al 2016, mentre successivamente l’aumento è stato decisamente più significativo, con i valori che tra il 2017 ed il 2021 hanno registrato un +10,4%. Nel 2021 il consumo di farmaci antidepressivi è aumentato del 2,4% rispetto al 2020.

Oggi è stato anche il giorno in cui è stato approvato all’unanimità l’esito dell’Indagine sul disagio psicologico post Covid in Piemonte, presentata dal presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco. “Dopo una serie di audizioni, sono emersi i sintomi più comuni del disagio dopo la pandemia, tra cui depressione, ansia e autolesionismo. Questi sintomi colpiscono principalmente i giovani e le donne, ma anche bambini e anziani. Secondo le stime attuali, nel mondo ci sono circa 53 milioni di casi in più di depressione e 76 milioni di casi in più di disturbi d’ansia rispetto al 2020, direttamente o indirettamente legati alla pandemia” spiega Stecco.

I professionisti auditi hanno sottolineato che la pandemia ha amplificato un malessere e delle difficoltà già presenti da molti anni. Un terzo dei medici di base riporta sintomi depressivi clinicamente rilevanti, mentre il 71% dichiara un aumento dell’ansia a causa del carico di lavoro. Le donne e i giovani sono le categorie più colpite, con le prime impegnate nella gestione casalinga e i secondi poco preparati per situazioni di tale portata. Per quanto riguarda i giovani, un quarto degli adolescenti soffre di depressione, disturbi comportamentali, ideazione suicidaria, autolesionismo, alterazione del ritmo sonno-veglia, ritiro sociale e forme di violenza. Durante la fase pre-Covid, l’abuso di droghe e alcol era un momento di socialità, ma ora rappresenta un’attitudine di isolamento sociale. Inoltre, molti ragazzi hanno difficoltà a riprendere una vita normale nonostante la riduzione dei sintomi, generando problemi nel ritorno alla normalità.

L'isolamento sociale e i cambiamenti delle abitudini di vita dovuti ai lockdown hanno rappresentato un enorme problema per i giovani con riduzione delle attività sportive e ricreative, maggior tempo trascorso a casa e un aumento delle tensioni familiari. “Dall’indagine è emersa la necessità di implementare programmi di screening psicologico su larga scala – ha concluso Stecco – attualmente, la disponibilità di supporto psicologico è limitata a causa della saturazione dei servizi con pazienti che presentano problemi psichiatrici gravi o tossicodipendenze. Tuttavia, la sperimentazione dello psicologo di cure primarie in Piemonte, rappresenta un piccolo, ma solido passo avanti per offrire sostegno alle persone e facilitare il lavoro dei Centri di salute mentale”.

Proprio oggi a Palazzo Lascaris è stato istituito, con legge regionale, il servizio di psicologia nelle scuole piemontesi. Il Consiglio ha approvato all’unanimità la proposta di legge 186, presentata dall’ex grillina Francesca Frediani (Unione popolare). Sino a oggi la figura dello psicologo nella scuola non è stata definita da una norma, né nazionale, né regionale, che ne veda l'inserimento stabile, rivolto a tutta l'utenza; si è intervenuti solo in caso di bisogno di singoli e grazie a specifici protocolli, lasciando alle scuole l'autonomia di avvalersi o meno di tale servizio. Fredianiha aggiunto che anche “il sostegno alle famiglie è apprezzabile: molto spesso vengono lasciate sole nel difficile compito di seguire i figli, specie in questa nostra epoca in cui spesso entrambi i genitori lavorano”.