Garofalo Health Care, da Iren energia da fonte rinnovabile

Garofalo Health Care (Ghc), tra i principali operatori della sanità privata accreditata in Italia, e Iren Mercato, società del gruppo Iren attiva nella vendita di energia e servizi, hanno siglato oggi l'accordo preliminare vincolante propedeutico alla sottoscrizione di un corporate Power Purchase Agreement (Ppa) per la fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile nel periodo 2024-2028 destinata a soddisfare i consumi energetici di Ghc. L'accordo prevede che circa il 60% del fabbisogno energetico di Ghc sia coperto dall'impianto fotovoltaico del Gruppo Iren da 18,4MW sito a Palo del Colle (Bari) sulla base di un prezzo fisso inferiore ai valori medi del 2021. Ghc ridurrà quindi considerevolmente il prezzo di approvvigionamento della materia prima, mitigando al tempo stesso la propria esposizione alla volatilità dei mercati energetici su un orizzonte di medio periodo. "Questo accordo rappresenta un'importante tappa nel percorso strategico di Ghc, non solo per l'impatto positivo in termini di risparmio e stabilizzazione dei costi energetici, ma anche perché esprime in pieno la continua capacità del Gruppo di beneficiare di economie di scala per la razionalizzazione e l'efficientamento delle principali forniture. In Iren troviamo un partner di primario standing" commenta Maria Laura Garofalo, amministratore delegato di Ghc. "Il primo Ppa di vendita di energia elettrica per Iren è perfettamente in linea con la nostra strategia di forte sviluppo di fonti rinnovabili e soluzioni sostenibili a valore per i clienti ed un primo passo concreto verso l'obiettivo al 2030 di vendere, tramite Ppa, circa il 60% dei volumi di energia elettrica prodotta da impianti solari ed eolici" sottolinea Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren Mercato.