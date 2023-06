In luglio la prima Festa del Piemonte, allo studio l'Inno

"Sono orgoglioso di dare presto il via alla prima Festa del Piemonte dopo la sua istituzione ufficiale con la legge regionale del 2022 di cui sono stato primo firmatario". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, presentando le celebrazioni organizzate per il 19 luglio, anniversario della battaglia al Colle dell'Assietta del 1747 nella quale l'esercito piemontese fermò gli invasori francesi. "Quella battaglia - ha spiegato Allasia - ha aperto la strada al Risorgimento, nel quale il Piemonte ha avuto il ruolo di riunire l'Italia. La Regione - ha annunciato - salirà al Colle dell'Assietta con tante proposte, e stiamo provando a coinvolgere i 1.180 Comuni piemontesi affinché celebrino con noi la Festa". Allasia ha annunciato anche l'intenzione "entro la fine di questo mandato" di realizzare "un Inno del Piemonte" da usare in tutte le manifestazioni istituzionali. Il programma delle celebrazioni organizzate dal Consiglio regionale del Piemonte partirà l'11 luglio con un Consiglio aperto dedicato alla Festa e l'inaugurazione di una mostra di disegni degli studenti presso l'Urp. La rievocazione storica avverrà il 16 luglio al Colle dell'Assietta, preceduta la sera prima da un corteo storico. Il 18 luglio nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale a Torino ci sarà un seminario animato intitolato "I soldati che fecero l'impresa. L'Assietta, il mito, la fest"', curato dallo storico Michele d'Andrea. Il 19 luglio la Festa si chiuderà con uno spettacolo teatrale nella Cappella di Sant'Uberto alla Reggia di Venaria, a cura del regista e autore Giulio Graglia. E nei giorni finali delle celebrazioni - il 18 e 19 luglio - sulla Mole Antonelliana sarà proiettata una grafica ad hoc.