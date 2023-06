Mamme gay: Lo Russo, la situazione di Padova è incresciosa

"La situazione di Padova è davvero incresciosa e mette in evidenza l'assoluta urgenza di quanto abbiamo sostenuto con centinaia di altre sindache e sindaci lo scorso 12 maggio a Torino. Non si può lasciare questo tema alla discrezionalità dei tribunali e alle sentenze". Così il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, in merito agli annullamenti dei riconoscimenti dei figli di due mamme portati avanti dalla procura di Padova. "Serve che, in adempimento a quanto chiede la nostra Corte Costituzionale, e anche seguendo il semplice buon senso - ribadisce Lo Russo -, il nostro Paese si doti di leggi che diano pari diritti e certezze giuridiche alle figlie e ai figli delle coppie omogenitoriali e introducano anche in Italia il matrimonio egualitario, dando compiutezza ad un percorso giuridico avviato negli scorsi anni che, superando le unioni civili, ci allinei agli altri Paesi europei. Il tutto peraltro - rileva il sindaco di Torino - si può fare anche senza toccare minimamente la legge 40 che viene usata nel dibattito per non parlare di questo che è il vero tema".