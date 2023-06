Salvini, nel 2032 Tav Torino-Lione, primo camion sul Ponte

"La fine dei lavori della Metro C a Roma è ipotizzata nel 2032 e se nel 2032 tutto va come deve andare ci sarà il primo treno che attraverserà la Tav Torino-Lione, il primo treno nel tunnel del Brennero e il primo camion che attraverserà il ponte di Messina". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all'assemblea di Anita. "Dobbiamo lavorare insieme senza ideologie, green deve essere applicato col buon senso", ha aggiunto il ministro, sottolineando che alcuni paesi usano "ideologicamente il tema del green per fare concorrenza sleale agli altri paesi".