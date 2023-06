Dall'Ue nuovi finanziamenti da 44,5 milioni per la Tav

Ci sono anche 44,5 milioni di euro per la Tav tra i nuovi finanziamenti da 6 miliardi di euro annunciati oggi dalla Commissione europea nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa (Cef), lo strumento per gli investimenti strategici nelle infrastrutture di trasporto. Tra i 107 progetti selezionati vi è anche l'adeguamento dei 21,5 km di ferrovia tra Bussoleno e Avigliana, attività compresa negli investimenti per la tratta internazionale della nuova linea merci e passeggeri Torino-Lione. "I fondi - indica Telt, la società responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione - coprono il 50% dei costi degli interventi previsti sulla tratta (un totale di 89 milioni in euro correnti) che sono a carico dei due Stati nel quadro del finanziamento Telt (in base al Trattato Italia-Francia del 2012) e a Rfi". Questi interventi sulla tratta italiana, evidenzia ancora la società, sono "essenziali" per la Tav.