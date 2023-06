DIRITTI & ROVESCI

Figli arcobaleno, legittimo il no alle trascrizioni. La Corte europea dà ragione all'Italia

Non trascrivere all’anagrafe gli atti di nascita di bambini nati all’estero con maternità surrogata è legittima. La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l’Italia di coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all’anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all’estero per bambini nati usando la maternità surrogata. La stessa decisione è stata presa anche per il ricorso di una coppia eterosessuale.

La Corte in una nota ha così spiegato le ragioni della sua decisione. “Il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori intenzionali – osservano i giudici di Strasburgo – non si è scontrato con un’impossibilità generale e assoluta, dal momento che avevano a disposizione l’opzione dell’adozione e non l’avevano utilizzata". Più o meno quanto solo ieri aveva affermato il ministro Eugenia Roccella, usscitando reazioni indignate del mondo progressista e multigender.

Una pronuncia che arriva pochi giorni dopo la decisione della Procura di Padova che ha impugnato le 33 iscrizioni all’anagrafe di bambini di coppie gay registrate dal sindaco anche con il nome della mamma non biologica, e mentre il dibattito sulla maternità surrogata approda in Parlamento con un testo, presentato alla Camera dalla capogruppo di FdI in Commissione Giustizia, Carolina Varchi, che punta a trasformare la maternità surrogata in un reato universale, estendendo “la punibilità di una condotta commessa all’estero che è già considerata reato nel nostro ordinamento”.

“Una sentenza importante quella della Cedu che ci soddisfa in pieno – commenta il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli –, soprattutto nelle motivazioni che ricalcano quanto il governo Meloni sta ripetendo da mesi sia sulla legittimità del divieto di utero in affitto, sia nella illegittimità dei registri delle coppie cd omogenitoriali. La possibilità di optare per l’adozione del figlio del partner che è genitore biologico non è negata perché in quel caso prevale il diritto del minore a veder mantenuto il rapporto affettivo già consolidato senza che si violi il proprio diritto al legame con il genitore biologico”. Al centro, infatti, “rimane il concetto di tutela dei diritti del minore che prevale sempre: nel sapere dove viene, nel non essere considerato alla stregua di un prodotto, nell’avere una mamma e un papà, a vedersi tutelato quando uno dei due manca. Questa tutela del diritto del minore ci rende ancor più determinati nella battaglia per l’utero in affitto reato universale”, conclude la parlamentare torinese.