Gdf, in Piemonte e Valle D'Aosta frodi su Pnrr e i bonus

Oltre 2,2 miliardi di crediti inesistenti sequestrati in materia di bonus edilizia ed energetici, 822 evasori totali individuati e in tema di appalti sono stati monitorati procedure contrattuali per oltre 73 milioni di euro, di cui quasi 3,5 milioni riferibili a investimenti finanziati con risorse del Pnrr. Sono alcuni dei dati che emergono dal bilancio operativo in Piemonte e Valle D'Aosta della guardia di finanza, presentato questa mattina a Torino, per le celebrazioni del 249esimo anniversario della fondazione. Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023 sono stati eseguiti circa 60mila interventi ispettivi e oltre 3.400 indagini. Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell'Unione europea ammontano a oltre 5 milioni. In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti oltre 1.900 controlli, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e percepiti per circa 14 milioni di euro, denunciati 1.734 responsabili. "Le violazioni al Pnrr ci sono e sono fisiologiche, ma questo dato non deve creare allarme. L'importante è che i cittadini percepiscano che c'è una forza di polizia che controlla ed è al loro fianco", ha spiegato il generale di divisione Benedetto Lipari, comandante regionale. Lipari ha inoltre annunciato che il generale di brigata Luigi Vinciguerra lascerà dopo tre anni il comando provinciale di Torino.